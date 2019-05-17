Футболист "Львова" Адамюк может перейти в клуб из Израиля: названа цена за игрока
27-летний защитник "ФК" Львов Владимир Адамюк попал в сферу интересов "Маккаби" из Хайфы.
Скауты израильского "Маккаби" Хайфа в течении последнего месяца внимательно следили за игрой защитника Владимира Адамюка, сообщает SportArena.
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По информации источника, футболист "Львова" уже летом может перебраться в чемпионат Израиля. Украинский клуб стремится получить 2 миллиона евро.
В нынешнем чемпионате УПЛ Адамюк сыграл 28 матчей (все – без замен), отметившись 3 забитыми мячами.
"Львов" занимает шестое место в УПЛ за 4 тура до конца чемпионата. В следующем туре, 19 мая, львовяне на выезде сыграют против "Александрии".
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