27-летний защитник "ФК" Львов Владимир Адамюк попал в сферу интересов "Маккаби" из Хайфы.

Скауты израильского "Маккаби" Хайфа в течении последнего месяца внимательно следили за игрой защитника Владимира Адамюка, сообщает SportArena.

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По информации источника, футболист "Львова" уже летом может перебраться в чемпионат Израиля. Украинский клуб стремится получить 2 миллиона евро.

В нынешнем чемпионате УПЛ Адамюк сыграл 28 матчей (все – без замен), отметившись 3 забитыми мячами.

"Львов" занимает шестое место в УПЛ за 4 тура до конца чемпионата. В следующем туре, 19 мая, львовяне на выезде сыграют против "Александрии".

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