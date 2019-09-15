Футболист "Манчестер Сити" пригрозил уничтожить "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Родриго Эрнандес
Родриго Эрнандес / ФК "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Родри поделился ожиданиями от матча с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

После поражения "Манчестер Сити" в АПЛ от "Норвича" Родриго Эрнандес пригрозил уничтожить "Шахтер" в Харькове.

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Мы сыграли не лучший свой матч. Но мы проиграли из-за собственных ошибок, на которых нужно учиться и не повторять их в будущем. Мы команда, мы всегда вместе. Поверьте, вскоре вы увидите лучшую версию "Манчестер Сити". Обычно, когда случаются такие матчи, то в последующих вы хотите буквально убить соперника. Это мы и будем делать в следующем матче – мы собираемся прикончить соперника. Пеп сказал нам, что такая команда не может проигрывать мы просто обязаны победить,
– заявил Родри официальному сайту "Манчестер Сити".

Напомним, следующий матч "горожане" проведут в среду 18 сентября, в Харькове против "Шахтера" в рамках группового раунда Лиги Чемпионов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Лига чемпионов Шахтер Манчестер Сити Футбол
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