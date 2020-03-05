Футболист "Мариуполя" Танковский получил перелом, сбив самого себя в центре поля: видео
В матче между "Мариуполем" и "Ворсклой" в рамках чемпионата Украины произошел довольно спорный эпизод – травма полузащитника азовской команды Вячеслава Танковского.
На 74-й минуте Танковский вышел на поле, заменив Топалова. А уже через две минуты полузащитник получил травму. В центре поля он споткнулся о свою же ногу.
Однако абсурдным этот эпизод сделал главный арбитр матча Александр Дердо. Он показал желтую карточку в этом эпизоде полузащитнику "Ворсклы" Ибрагиму Кане. Такой поступок вызвал возмущение у полтавского клуба.
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Стоит отметить, что сам Танковский покинул поле с помощью медиков. Впоследствии стало известно, что у игрока перелом.
"У Танковского медиальный перелом лодыжки левой голени без смещения. Наложенная гипсовая повязка. Срок восстановления – полтора-два месяца", – рассказал главный врач команды Дмитрий Лисицын.
Сам Танковский выложил фотографию с гипсом на ноге.