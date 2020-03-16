Сеск Фабрегас купил Range Rover одноклубнику, которому проиграл пари: смешное видео

Бывший футболист лондонского "Челси" Сеск Фабрегас любит поспорить с вратарями и хорошо помнит, что и кому обещал. На этот раз он проиграл аргентинскому вратарю Вилли Кабальеро.

Футболист "Монако" Сеск Фабрегас поделился историей в инстаграме о подаренном бывшему партнеру по команде Вилли Кабальеро Range Rover. Правда, подаренный испанцем автомобиль оказался не на ходу.

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Испанец должен был подарить вратарю Range Rover. Обещание игрок сдержал, правда стоимость автомобиля составила всего 1050 евро. Также машина была не только не на ходу, но и разбита.

Фабрегас решил провести к автомобилю вратаря, поэтому прикрыл голову полотенцем, чтобы сделать настоящий подарок.

Прокомментировал эту ситуацию и сам Сеск Фабрегас под видео: "Много раз на протяжении многих лет я оставался после тренировки, чтобы выполнять пенальти. Я был очень уверен в себе, и ситуация буквально вышла из-под контроля. Настал черед Вилли Кабальеро, и я сказал ему, что если он отобьет мой удар, я подарю ему Range Rover. К сожалению для меня, он отбил этот удар. Я пошел на свалку и нашел там разбитый Range Rover, который никак нельзя было использовать, и купил его. На следующий день его привезли на тренировочную базу. Урок этой истории: не делайте ставок. Ни на какую сумму".

Добавим, что лидера "Монако" Фабрегаса лишили водительских прав за превышение скорости. Футболист скорее всего покинет французский клуб уже в ближайшее трансферное окно. Клуб недоволен требованиями футболиста на счет его зарплаты.

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