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Сеск Фабрегас купил Range Rover одноклубнику, которому проиграл пари: смешное видео

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Бывший футболист лондонского "Челси" Сеск Фабрегас любит поспорить с вратарями и хорошо помнит, что и кому обещал. На этот раз он проиграл аргентинскому вратарю Вилли Кабальеро.

Футболист "Монако" Сеск Фабрегас поделился историей в инстаграме о подаренном бывшему партнеру по команде Вилли Кабальеро Range Rover. Правда, подаренный испанцем автомобиль оказался не на ходу.

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Испанец должен был подарить вратарю Range Rover. Обещание игрок сдержал, правда стоимость автомобиля составила всего 1050 евро. Также машина была не только не на ходу, но и разбита.

Фабрегас решил провести к автомобилю вратаря, поэтому прикрыл голову полотенцем, чтобы сделать настоящий подарок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So, after a player already told the story to the press of what happened one day in 2018 and many people asked me if it’s true, there we go. Many times for many years after training, I stay a little bit longer to take some penalties. I always made little bets with the goalkeepers to put a bit of spice into the challenge. For some reason, I never really missed one. So one day i got too confident and it got a of out of hand. It was Willy Caballero’s turn and I told him that if he saved it I’d get him a Range Rover. Unfortunately for me, he saved it in front of the whole team so you can imagine how it went... I went from feeling the most confident, to feeling the most stupid guy on earth . Everybody obviously was shouting and laughing that I had to pay my debt. I went to a scrapyard and I found a destroyed Range Rover that couldn’t be used at all for £950 so I said, you know what? I’ll get that. The next day they brought it to the training ground and well... I’ll show you the rest on a video. The lesson of the story is: Don’t bet at all at any cost. @willycaba

Допис, поширений Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)

Прокомментировал эту ситуацию и сам Сеск Фабрегас под видео: "Много раз на протяжении многих лет я оставался после тренировки, чтобы выполнять пенальти. Я был очень уверен в себе, и ситуация буквально вышла из-под контроля. Настал черед Вилли Кабальеро, и я сказал ему, что если он отобьет мой удар, я подарю ему Range Rover. К сожалению для меня, он отбил этот удар. Я пошел на свалку и нашел там разбитый Range Rover, который никак нельзя было использовать, и купил его. На следующий день его привезли на тренировочную базу. Урок этой истории: не делайте ставок. Ни на какую сумму".

Добавим, что лидера "Монако" Фабрегаса лишили водительских прав за превышение скорости. Футболист скорее всего покинет французский клуб уже в ближайшее трансферное окно. Клуб недоволен требованиями футболиста на счет его зарплаты.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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