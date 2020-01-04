Футболист Натаэль Жюлан погиб в ДТП

Форвард французского "Генгама" Натаэль Жюлан погиб в ДТП. Футболист разбился, когда возвращался с тренировки.

Официальный сайт "Генгама" сообщил трагическую новость. Возвращаясь с тренировки, 23-летний игрок не справился с управлением автомобиля и вылетел за пределы дороги.

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Жюлан скончался на месте. Французский клуб выразил соболезнования семье форварда.

Мы в трауре. Клуб был глубоко опечален, узнав сегодня во второй половине дня о несчастном случае с Натаэлем Жюланом. В этот трагический день все члены клуба выражают соболезнования семье Натаэля,

– говорится на сайте клуба.

L'equipe сообщает, что авария произошла на глазах у одного из партнеров Жюлана по команде, который ехал следом.

В текущем сезоне Жюлан сыграл всего в двух играх за "Генгам". Его команда занимает 8 место во втором дивизионе французского чемпионата.

Ранее футболист выступал также за "Валансьен" и "Гавр". В 68 матчах Натаэль забил 13 голов.