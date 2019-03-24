Футболист "Олимпика" играл с травмой последние четыре недели и теперь не сыграет до конца сезон
Полузащитник донецкого "Олимпика" Виталий Балашов не поможет своей команде до конца сезона. У игрока обнаружили разрыв крестообразных связок.
Как говорится на сайте "Олимпика", посреди недели Виталию Балашову провели обследование, где и были обнаружены повреждения. Теперь игроку проведут операцию в Сербии, после чего его ждет долгий процесс восстановления. Вероятно Балашов вернется к игре через шесть месяцев.
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При этом игрок играл с этой травмой четыре недели. Футболист сыграл во всех четырех официальных матчах "Олимпика" в 2019 году. И если в игре против "Мариуполя" и "Десны" он выходил на поле на замену, то матч против "Арсенала" провел полностью. И в игре против "Динамо" был заменен на 61-й минуте.
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