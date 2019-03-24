Футболист "Олимпика" играл с травмой последние четыре недели и теперь не сыграет до конца сезон

6 Читати новину українською
Виталий Балашов
Виталий Балашов / ФК "Олимпик"

Полузащитник донецкого "Олимпика" Виталий Балашов не поможет своей команде до конца сезона. У игрока обнаружили разрыв крестообразных связок.

Как говорится на сайте "Олимпика", посреди недели Виталию Балашову провели обследование, где и были обнаружены повреждения. Теперь игроку проведут операцию в Сербии, после чего его ждет долгий процесс восстановления. Вероятно Балашов вернется к игре через шесть месяцев.

Читайте также: Принципиальный матч "Металлист 1925" – "Днепр-1" собрал более 22 тысяч зрителей на трибунах: видео

При этом игрок играл с этой травмой четыре недели. Футболист сыграл во всех четырех официальных матчах "Олимпика" в 2019 году. И если в игре против "Мариуполя" и "Десны" он выходил на поле на замену, то матч против "Арсенала" провел полностью. И в игре против "Динамо" был заменен на 61-й минуте.

blog_ava
Умерла российская певица Юлия Началова: официальная причина смерти
сегодня
7875
Теги: Спорт Футбол ФК Олимпик
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Американский боец сокрушительным ударом нокаутировал соперника, что тот ничего не помнит: видео
сегодня 14:36 Американский боец сокрушительным ударом нокаутировал соперника, что тот ничего не помнит: видео
27
Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения
сегодня 11:27 Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения
75
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 23 марта
сегодня 11:08 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 23 марта
164
Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
23 марта 14:33 Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
250
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
22 марта 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
294
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук