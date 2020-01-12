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Футболист отправил в нокаут арбитра после удаления в матче чемпионата Мальты: фото и видео

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Антуан Камиллери после нападения на арбитра / gozofa.com

Матч второго дивизиона чемпионата Мальты между командами "Оратори Юс" и "Саннат Лайонс" так и не был доигран. Все из-за драки, которую устроил игрок команды-гостей Антуан Камиллери, напав на помощника арбитра.

Это был матч команд, претендующих на поднятие в классе. Поэтому матч получился довольно напряженным и боевым.

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На 87-й минуте "Саннат" остался в меньшинстве, когда удалили Даниэля Борга. А уже через минуту-вторую желтую карточку в матче увидел еще один игрок "Санната" Антуан Камиллери. И после того, как он увидел красную карточку, игрок напал на помощника арбитра, отправив его в нокаут.

Смотрите видео, где футболист отправил судью в нокаут после удаления

После этого главный арбитр матча сразу же остановил игру.


Арбитр Андреа Павиа был отправлен в нокаут (фото: gozofa.com)

Футбольная ассоциация Мальты осудила нападение на арбитра. Причем, это не впервые, когда судьи подвергаются нападению со стороны футболистов. В феврале 2019 года в матче между "Квала Сайнс" и "Оратори Юс" футболист тоже избил арбитра.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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