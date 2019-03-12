Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео

В матче Высшей лиги Японии между футбольными командами "Саппоро" и "Симидзу" произошел курьезный случай с участием одного из игроков.

Бразильский нападающий "Саппоро" Андерсон Лопес едва не получил тяжелую травму, в результате празднования гола.

Читайте также: В Англии брутальный фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео

Футболист после третьего забитого мяча перепрыгнул через рекламный щит и упал в трехметровую яму, которая отделяет трибуны от поля.

К счастью, игрок не пострадал и даже сумел оформить в матче каре (забил четыре гола).

Его же команда победила "Симидзу" со счетом 5:2.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram