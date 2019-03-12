Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео
В матче Высшей лиги Японии между футбольными командами "Саппоро" и "Симидзу" произошел курьезный случай с участием одного из игроков.
Бразильский нападающий "Саппоро" Андерсон Лопес едва не получил тяжелую травму, в результате празднования гола.
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Футболист после третьего забитого мяча перепрыгнул через рекламный щит и упал в трехметровую яму, которая отделяет трибуны от поля.
К счастью, игрок не пострадал и даже сумел оформить в матче каре (забил четыре гола).
Его же команда победила "Симидзу" со счетом 5:2.
Источник: 24 Канал
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