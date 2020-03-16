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Футболист Поль Погба совместно с UNICEF начал сбор средств для помощи людям с коронавирусом

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Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в свой 27-й день рождения предложил собрать 27 тысяч фунтов стерлингов, после чего он удвоит эту сумму.

Об этом сообщило известное издание BBC.

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Также информацию подтвердил и сам футболист в своем инстаграме.

У меня день рождения, и я всегда благодарен за то, что я, моя семья и друзья здоровы. Однако, сейчас не все здоровые. Пандемия коронавируса влияет на здоровье и жизнь многих людей, в том числе детей. В такие времена мы должны действовать сообща. С вашей помощью я надеюсь собрать 27 тысяч фунтов, чтобы помочь в этой войне, и я удвою сумму, если мы достигнем этой суммы, – прокомментировал футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It's my birthday and I'm always grateful that me, my family and friends are healthy. Nonetheless, not everybody is in good health right now.⠀ The #Coronavirus pandemic is affecting the health and lives of many, including children.⠀ The impact of a large-scale outbreak, especially on poor and vulnerable children, can be immense.⠀ ⠀ @UNICEF is helping prevent the spread of #Coronavirus by supplying vital medical supplies, consulting with communities and implementing prevention campaigns. It is a priority to stop the spread of this new virus, and the misinformation that’s spreading alongside it. ⠀ ⠀ At times like this we need to come together. ⠀ ⠀ With your help, I am hoping today to raise £27,000 to help fight this war and I will double the amount if we reach the goal.⠀ If we manage to reach our target, it will be enough to provide:⠀ ⠀ * 333,332 pairs of disposable gloves for health workers +⠀ * 2,777 surgical masks to help prevent the disease spreading further +⠀ * 9,615 sets of vented goggles⠀ ⠀ To donate, go to my Facebook page or click on the link in my Bio.⠀ For more information: https://www.unicef.org.uk/coronavirus-facts/⠀ ⠀ Any amount will be welcome to help fight this war against #COVID19 ⠀ ⠀ Thank you for all the support ⠀ Stay safe!

Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Что такое UNICEF?
Это специализированная структура ООН, которая является мировым лидером по защите прав и интересов детей, который работает в более 190 странах и территориях мира ради защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни. Деятельность ЮНИСЕФ финансируется за счет добровольных взносов физических лиц, предприятий, фондов и правительств.

В мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77 257 (45,6%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 89 367 случаев в 142 странах и территориях и регионах.

Добавим, что 17 марта УЕФА должен объявить окончательное решение по Евро-2020.

 

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Коронавирус Covid-19 Футбол
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