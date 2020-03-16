Футболист Поль Погба совместно с UNICEF начал сбор средств для помощи людям с коронавирусом

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в свой 27-й день рождения предложил собрать 27 тысяч фунтов стерлингов, после чего он удвоит эту сумму.

Об этом сообщило известное издание BBC.

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Также информацию подтвердил и сам футболист в своем инстаграме.

У меня день рождения, и я всегда благодарен за то, что я, моя семья и друзья здоровы. Однако, сейчас не все здоровые. Пандемия коронавируса влияет на здоровье и жизнь многих людей, в том числе детей. В такие времена мы должны действовать сообща. С вашей помощью я надеюсь собрать 27 тысяч фунтов, чтобы помочь в этой войне, и я удвою сумму, если мы достигнем этой суммы, – прокомментировал футболист.

Что такое UNICEF?

Это специализированная структура ООН, которая является мировым лидером по защите прав и интересов детей, который работает в более 190 странах и территориях мира ради защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни. Деятельность ЮНИСЕФ финансируется за счет добровольных взносов физических лиц, предприятий, фондов и правительств.

В мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77 257 (45,6%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 89 367 случаев в 142 странах и территориях и регионах.

Добавим, что 17 марта УЕФА должен объявить окончательное решение по Евро-2020.

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