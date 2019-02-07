Футболист получил суровое наказание за шопинг, болельщики хотят, чтобы он покинул клуб

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Янна Карамо
Янна Карамо / GETTY IMAGES

Руководство французского футбольного клуба "Бордо" отстранило от тренировок команды атакующего полузащитника Янна Карамо. Решение было принято из-за ненадлежащего поведения футболиста.

Арендованный у итальянского "Интера" Янна разместил в своем аккаунте в прямом эфире фотографии из Instagram, на которых он хвастался тем, что делал покупки в столице Франции.

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Болельщики "Бордо" это увидели. Проблема возникла из-за того, что 20-летний футболист гулял по Парижу в то время, как его команда играла выездной матч 18-го тура чемпионата Франции против "Марселя".

Болельщики выразили протест боссам клуба, заявив, что они не хотят, чтобы такой игрок выступал за "Бордо", сообщает L'Equipe.

В текущем сезоне Карамо сыграл в 15 матчах за "жирондинцев", забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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