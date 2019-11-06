Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной

Защитник Ярослав Ракицкий заявил, что он покидает сборную Украины. Не получив в 2019 году ни одного вызова от тренерского штаба Андрея Шевченко, игрок российского "Зенита" заявил, что "большой футбол стал большой политикой". Мы же предлагаем вспомнить футбольный путь Ракицкого.

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Донецкий Ракицкий

Ярослав Ракицкий довольно четко ассоциируется с Донецком. У него даже есть татуировка с гербом города и с памятником "Слава шахтерскому труду" в Донецке. А под ним два перекрещенных молота – символы горняков. Но сам Ракицкий не из Донецка. И даже не из Донецкой области.

Ярослав Ракицкий родился 3 августа 1989 года в городе Первомаййск в Днепропетровской области. Футболом начал заниматься в Павлограде. И только в 12 лет попал в Донецк в школу "Шахтера" и училище олимпийского резерва. Там он выступал за третью команду "горняков".

"Шахтер" и сборная Украины: удачный 2009 год

Дебютировать за основную команду "Шахтера" ему удалось аж 15 августа 2009 года, когда он вышел в матче 1/16 финала Кубка Украины. Тогда "горняки" встречались с овидиопольским "Днестром", а матч закончился разгромной победой 6:1. И именно в Кубке Украины Ракицкий забил первый гол за "Шахтер" – 12 сентября 2009 года в ворота "Единства" из города Плиски.

Стать игроком основы Ракицкому помог трансфер защитника Дмитрия Чигринского из "Шахтера" в испанскую "Барселону". Своим шансом защитник воспользовался сполна. В первый сезон он сыграл 28 матчей. И у Мирче Луческу, который тогда тренировал "горняков", с тех пор считался главным.

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Вскоре после этого пришел вызов и в сборную Украины. Дебютный поединок за "сине-желтых" защитник провел в Днепре 10 октября 2009 года, когда "сине-желтые" обыграли сборную Англии в отборе на Чемпионат мира 2010 года. А уже в следующем матче за сборную он забил гол. Произошло это 14 октября 2009 года в выездном матче против Андорры.

Всего за "Шахтер" защитник сыграл 326 матчей, в которых забил 14 голов. Вместе с командой он семь раз побеждал в чемпионате Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины.

Неурядицы в "Шахтере"

Но стоит отметить, что не всегда Ракицкий был основным игроком даже в донецком "Шахтере". Когда команду летом 2016 года возглавил португальский специалист Паулу Фонсека, защитник попал под ротацию. В один из моментов сестра игрока Дарья даже заявила, что "сегодня официальное начало, когда португалец будет убивать донбасский клуб". Написала она это 16 июля 2016 года после матча за Суперкубок Украины, в котором Ракицкий не попал даже в заявку на игру. В этом матче "Динамо" победило.

Так было все три года, пока Фонсека и Ракицкий были в "Шахтере". И когда игрок покинул команду, то он поблагодарил всех тренеров, кроме Фонсеки.

Скандалы в сборной

Именно со сборной связаны крупнейшие скандалы с Ракицким. Он никогда не пел гимн Украины перед началом матчей. На все обвинения в отсутствии патриотизма игрок заявлял, что "не певец", и в это время он настраивается на игру.

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Также игрока упрекали, что он часто пытался пропускать выступления за сборную Украины из-за якобы травмы. Такими были травмы спины, ахилла, отравления и тому подобное. Которые, правда, не мешали играть в матчах "Шахтера" вскоре. Всего журналисты насчитали 7 таких случаев с 2011 по 2016 год. Впоследствии количество травм, из-за которых Ракицкий не выступал в сборной, только увеличилось.

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Российский "Зенит" и конец эпохи в сборной Украины

Зимой 2019 года Ракицкий перешел в российский "Зенит". Сумма трансфера не сообщалась, но по данным СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за игрока 12 миллионов евро. Сам Ракицкий получил бонус в размере 5 миллионов евро.

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Такой переход вызвал немалый резонанс в Украине. Ведь после начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России. Так и произошло. Больше Ракицкого в сборную не вызвали. При этом его даже убрали из списка игроков сборной на сайте тогда еще Федерации футбола Украины.

Поэтому последнюю игру за сборную Украины Ярослав Ракицкий провел 16 октября 2018 года – дома против сборной Чехии. Украинцы тогда победили 1:0.

Зато в клубной карьере у игрока все не так плохо. "Зенит" стал чемпионом России, Ракицкий стал игроком основы. Он даже доработался до статуса капитана команды – в этом статусе он вывел команду на матч Кубка России. Теперь он играет в Лиге чемпионов, и даже забивает там.

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