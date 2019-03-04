Футболист резал лезвием соперников во время матча в Турции: фото, видео

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Футболист Мансур Чалар резал лезвием соперников
Футболист Мансур Чалар резал лезвием соперников / Фото из открытых источников

Во время матча третьего турецкого дивизиона между "Амедспором" и "Сакарьяспором" разгорелся скандал из-за неадекватного поведения одного из футболистов.

Турецкий футболист Мансур Чалар пронес с собой на поле лезвие для бритвы и начал резать соперников прямо во время поединка.

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На видео заметно, как футболист подходит к оппонентам и незаметно наносит порезы.

Уже после матча игроки "Сакарьяспором" обнародовали результаты неадекватного поведения Чалара.

Пользователей сети возмутило поведение турецкого футболиста. Они требуют пожизненно дисквалифицировать Чалара и депортировать из страны.

Пока не известно, будет ли футболист Чалар наказан, ведь "Амедспор" наоборот защищает своего игрока.

Сама же игра завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

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Теги: Спорт Футбол Новости Турции
Источник: 24 Канал
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