Футболист резал лезвием соперников во время матча в Турции: фото, видео

Во время матча третьего турецкого дивизиона между "Амедспором" и "Сакарьяспором" разгорелся скандал из-за неадекватного поведения одного из футболистов.

Турецкий футболист Мансур Чалар пронес с собой на поле лезвие для бритвы и начал резать соперников прямо во время поединка.

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На видео заметно, как футболист подходит к оппонентам и незаметно наносит порезы.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 березня 2019 р.

Уже после матча игроки "Сакарьяспором" обнародовали результаты неадекватного поведения Чалара.

Пользователей сети возмутило поведение турецкого футболиста. Они требуют пожизненно дисквалифицировать Чалара и депортировать из страны.

Пока не известно, будет ли футболист Чалар наказан, ведь "Амедспор" наоборот защищает своего игрока.

Сама же игра завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.