Футболист резал лезвием соперников во время матча в Турции: фото, видео
Во время матча третьего турецкого дивизиона между "Амедспором" и "Сакарьяспором" разгорелся скандал из-за неадекватного поведения одного из футболистов.
Турецкий футболист Мансур Чалар пронес с собой на поле лезвие для бритвы и начал резать соперников прямо во время поединка.
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На видео заметно, как футболист подходит к оппонентам и незаметно наносит порезы.
Уже после матча игроки "Сакарьяспором" обнародовали результаты неадекватного поведения Чалара.
Пользователей сети возмутило поведение турецкого футболиста. Они требуют пожизненно дисквалифицировать Чалара и депортировать из страны.
Пока не известно, будет ли футболист Чалар наказан, ведь "Амедспор" наоборот защищает своего игрока.
Сама же игра завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.
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