Футболист сборной Нигерии погиб в страшном ДТП, когда ехал на карантин: фото
В автокатастрофе в Нигерии погиб футболист национальной сборной этой африканской страны– 26-летний Ифеани Джордж.
Как сообщает BBC, трагедия с игроком произошла на трассе Бенин-Агбор на пути до Лагоса. Его машина была просто раздавлена грузовиком.
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Отмечается, что Джордж направлялся домой из города, где базируется его клуб "Енугу Рейнджерс", ведь внутреннее первенство взяло паузу из-за пандемии коронавируса.
Вместе с Джорджем находились в салоне и еще два человека, судьба которых сейчас уточняется. Известно лишь то, что одним из них был его одноклубник.
Фото с места ДТП
Ифеани Джордж сыграл 2 матча за национальную команду. До выступлений за "Рейджерс Интернешнл" он играл за другой нигерийский клуб – "Эньимба".