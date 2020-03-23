Футболист сборной Нигерии погиб в страшном ДТП, когда ехал на карантин: фото

В автокатастрофе в Нигерии погиб футболист национальной сборной этой африканской страны– 26-летний Ифеани Джордж.

Как сообщает BBC, трагедия с игроком произошла на трассе Бенин-Агбор на пути до Лагоса. Его машина была просто раздавлена грузовиком.

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Отмечается, что Джордж направлялся домой из города, где базируется его клуб "Енугу Рейнджерс", ведь внутреннее первенство взяло паузу из-за пандемии коронавируса.

Вместе с Джорджем находились в салоне и еще два человека, судьба которых сейчас уточняется. Известно лишь то, что одним из них был его одноклубник.



Фото с места ДТП

Ифеани Джордж сыграл 2 матча за национальную команду. До выступлений за "Рейджерс Интернешнл" он играл за другой нигерийский клуб – "Эньимба".

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