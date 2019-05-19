Футболист сборной Украины из-за скандала не получил золотую награду чемпионата Венгрии

Игрок сборной Украины Иван Петряк, который со скандалом перешел из венгерского "Ференцвароша" в "МОЛ ВиДи", не получил золотую медаль победителя чемпионата Венгрии.

Агент Ивана Петряка Иван Пироженко сообщил, что украинец остался без медали за победу в чемпионате Венгрии в составе "Ференцвароша".

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Команда собралась попрощаться с Иваном Петряком. Обидно, конечно, что забив треть всех голов в этот чемпионский год, мы остались без медалей... Но это жизнь, и она продолжается. Браво команда. Это был невероятный год,

– написал Иван Пироженко в Instagram.

25-летний Петряк забил 6 голов и сделал 11 результативных передач в 28 матчах чемпионата Венгрии.

Недавно стало известно, что Иван Петряк следующий сезон проведет в состоянии главного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ ВиДи". Агент футболиста заявил, что клуб не приложил усилий, чтобы выкупить игрока у "Шахтера".

Президент венгерского клуба "Ференцварош" Габор Кубатиев заявил, что "Шахтер" продал Петряка в "МОЛ ВиДи" за 1,5 млн евро.

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