Футболист сборной Украины из-за скандала не получил золотую награду чемпионата Венгрии

20 Читати новину українською
Иван Петряк
Иван Петряк / twitter.com

Игрок сборной Украины Иван Петряк, который со скандалом перешел из венгерского "Ференцвароша" в "МОЛ ВиДи", не получил золотую медаль победителя чемпионата Венгрии.

Агент Ивана Петряка Иван Пироженко сообщил, что украинец остался без медали за победу в чемпионате Венгрии в составе "Ференцвароша".

Читайте также: Футболист сборной Украины получал серьезные угрозы от клуба

Команда собралась попрощаться с Иваном Петряком. Обидно, конечно, что забив треть всех голов в этот чемпионский год, мы остались без медалей... Но это жизнь, и она продолжается. Браво команда. Это был невероятный год,
– написал Иван Пироженко в Instagram.

25-летний Петряк забил 6 голов и сделал 11 результативных передач в 28 матчах чемпионата Венгрии.

Недавно стало известно, что Иван Петряк следующий сезон проведет в состоянии главного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ ВиДи". Агент футболиста заявил, что клуб не приложил усилий, чтобы выкупить игрока у "Шахтера".

Президент венгерского клуба "Ференцварош" Габор Кубатиев заявил, что "Шахтер" продал Петряка в "МОЛ ВиДи" за 1,5 млн евро.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
"Игра престолов": в котором часу смотреть шестую серию 8 сезона в Украине
сегодня
160172
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Игроки "Баварии" приняли пивной душ во время празднования 29-го чемпионства: фото, видео
сегодня 14:00 Игроки "Баварии" приняли пивной душ во время празднования 29-го чемпионства: фото, видео
34
Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
16 мая 16:45 Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
Станіслав Безушко 26
Сборная Швеции по хоккею драматично вырвала победу у швейцарцев, словаки разбили Британию: видео
сегодня 12:35 Сборная Швеции по хоккею драматично вырвала победу у швейцарцев, словаки разбили Британию: видео
46
Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото
18 мая 21:10 Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото
69
Первый гол нападающего за 29 матчей помог "Ворскле" победить "Арсенал": видео
18 мая 16:19 Первый гол нападающего за 29 матчей помог "Ворскле" победить "Арсенал": видео
69
Новости
Больше новостей
Залиште відгук