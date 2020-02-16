Футболист сборной Украины классной передачей принес победу клубу в Испании: видео
Футболист сборной Украины Василий Кравец провел удачный матч за испанский "Луго". Во второй по значимости лиге Испании его команда одолела "Фуенлабраду".
"Луго", который борется за выживание, победил середняка турнирной таблицы со счетом 1:0. Единственный гол в матче произошел с участием Кравца.
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На 76 минуте Кравец выполнил классный прострел с левого фланга. Сиди Эль-Хасен решил не портить прекрасную передачу украинца и направил мяч точно в ворота.
Видео результативного паса Кравца
Украинец Кравец вышел в стартовом составе "Луго" и отыграл полный матч. Кроме результативной передачи, Василий заработал желтую карточку.
- После возвращения в "Луго" это уже третий матч, в котором сыграл Кравец.
- Василий выступает за "Луго" на правах аренды. Контракт украинца принадлежит "Леганесу".
- В испанской Сегунде также выступает украинец Андрей Лунин и Роман Зозуля. Накануне Лунин провел неудачную игру за "Овьедо".
- Андрей пропустил 2 гола, а его команда проиграла "Алькоркону".
- "Альбасете" Зозули поделил очки с "Мирандесом". Команды всех украинцев находятся в низу турнирной таблицы.
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