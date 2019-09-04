Футболист сборной Украины летом мог перейти в "Ювентус", но отказался

В чемпионате Италии могло стать на еще одного украинца больше. Компанию Руслану Малиновскому в "Аталанте" и Евгению Шахову в "Лечче" мог составить и Александр Зинченко.

Как пишет Calciomercato, туринский клуб активно искал игрока на левый фланг обороны. Одним из вариантов был именно Зинченко, который на этой позиции выступает в "Манчестер Сити".

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Однако клубы так и не смогли прийти к согласию об этом трансфере. Кроме того, сам Зинченко изъявил желание остаться в "Мансити" и продолжить выступления под руководством Пепа Гвардиолы.

"Ювентус" так не купил левого защитника в летнее трансферное окно. У них на этой позиции остается единственный Алекс Сандро. Зато клуб приобрел у "Манчестер Сити" другого флангового защитника – Данило, который играет справа. В обратном направлении поехал Жоау Канселу, который стал самым дорогим правым защитником лета-2019.

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