Футболист сборной Украины назвал главную проблему в организации матча с Россией

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал, как в Европе отнеслись к его словам о России, а также заявил, что был бы не против встретиться с россиянами в матчах Евро-2020 до полуфинала.

Напомним, в октябре Роман Яремчук подколол сборную России, заявив, что нечего думать о выигрыше чемпионата Европы после победы над Шотландией. Слова украинца цитирует Obozrevatel.

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– После Португалии слова о России как-то повлияли на твой статус или отношения в Европе?

– Нет, здесь больше "поговорили и забыли", слова остались просто словами. Не надо из этого делать что-то необычное. Я уже говорил ранее, что не хотел обидеть кого-то таким образом.

И вообще получилось стечение обстоятельств, что примером была взята именно сборная России – здесь могла быть названа и другая команда. Просто Россия играла за день до нашего матча с Португалией, мы смотрели поединок Россия – Шотландия, потом еще запомнилась пресс-конференция. Вот и сложилась такая картинка.

– В Генте как-то отреагировали на тот своеобразный скандал?

– Нет, дела сборной – это дела сборной. В клубе работа продолжилась как обычно.

– На Евро Украина не сможет пересечься с Россией до 1/2 финала. На твой взгляд, верный подход, или можно было бы и сыграть?

– Считаю, можно было бы и сыграть. Хотя на 100 процентов сложно сказать, но по большому счету – почему нет?

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Главное понимать, как это будет с болельщиками. Ведь здесь вопрос в первую очередь в отношении не команд, а фанатов – как избежать провокаций и других инцидентов? А чисто в футбольном плане, то можно было бы сыграть против команды России.

– То есть, с игровой точки зрения хотелось бы получить таки матч?

– Наверное, да. Но уже как сложится, надо дойти до полуфинала сначала.