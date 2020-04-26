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Футболист сборной Украины неожиданно развелся с женой

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Артем Кравец с бывшей женой Анной
Артем Кравец с бывшей женой Анной / instagram.com/annakravets

Футболист сборной Украины Артем Кравец развелся со своей женой Анной. Игрок турецкого "Кайсериспор" был женат на Анне с 2010-го года.

Кравец сообщил о расставании в своем инстаграме. По его словам, расставание произошло без ссор и грязи.

Кстати Кравец заговорил о возвращении в "Динамо"

"Еще несколько месяцев назад мы с Аней решили разойтись и взяли паузу, чтобы осмыслить происходящее. Ситуация не изменилась. Мы остаемся любящими родителями для наших детей, сохраняем взаимоуважение друг к другу, но больше не пара.

Пришло ощущение того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга. Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но к сожалению, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи. Просто пришло время пойти разными путями", – написал Кравец в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями.

Допис, поширений Artem Kravets (@kravets89)

Анна также в инстаграме сообщила о расставании.

По информации СМИ, Артем и Анна познакомились в 2008 году. Через два года влюбленные поженились.

У него с женой двое детей – Владислав и Иван, которые родились в 2017 году. Крестными родителями стали футболисты Евгений Хачериди и Евгений Макаренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My men️

Допис, поширений Artem Kravets (@kravets89)

Что известно про Кравца?Воспитанник "Динамо", в котором провел 14 лет. В составе "бело-синих" Артем провел 141 матч и забил 43 гола. Дважды становился чемпионом Украины с "Динамо".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
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