Футболист сборной Украины официально переходит в клуб из Лиги чемпионов
Игрок сборной Украины Эдуард Соболь перейдет из донецкого "Шахтера" в бельгийский "Брюгге". Сейчас футболист выступает за бельгийцев на правах аренды, однако клубы согласовывают перманентное соглашение.
Агент защитника "Шахтера" Вадим Шаблий в комментарии Zbirna.com рассказал, на какой стадии переговоры по выкупу украинца "Брюгге".
Кстати Игрок сборной Украины поддержал досрочное завершение сезона
Переговоры еще продолжаются. Все должно решиться в ближайшее время,
– сказал Шаблий.
На вопрос, зависит ли переход от самого Соболя и "Брюгге", Шаблий заявил, что решение принимается коллективно.
"Брюгге" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии после 29 туров. В Бельгии стремятся досрочно завершить сезон, поэтому команда украинца выиграет золотые награды.
Победа в чемпионате гарантирует "Брюгге" попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
В УЕФА сообщили, что допустят в еврокубки клубы из стран, которые досрочно завершат сезон. При этом они не должны нарушить требования УЕФА.
Соболь присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и смог стать игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает украинца в 3,2 миллиона евро.
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