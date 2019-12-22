Футболист сборной Украины отдал голевой пас в чемпионате Бельгии: видео
В рамках 20 тура чемпионата Бельгии встречались "Гент" и "Брюгге", за которые выступают украинские футболисты. Команды разошлись результативной ничьей 1:1.
Защитник "Шахтера" Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды за "Брюгге", отметился результативным пасом.
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На 57-й минуте 24-летний украинец ассистировал экс-форварду "Зари" Деннису Бонавентуре, который открыл счет в матче. На 73 минуте Вадис Оджиджа-Офоэ сравнял счет, вырвав для "Гента" ничью.
За "Гент" в матче сыграли украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.
После 20 туров "Брюгге" возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 очков. "Гент" набрал 46 баллов и занимает третье место.
Гент – Брюгге видеообзор матча
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