Футболист сборной Украины перенес операцию и выбыл на неопределенный срок

Нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец перенес операцию по удалению спинной грыжи.

Сейчас футболисту предстоит пройти восстановительный процесс, сроки которого на данный момент остаются неизвестными.

Читайте также: Коноплянка: Вел переговоры со многими клубами, обсуждали с Шевченко разные трансферы

Дело в том, что в межсезонье во время тренировочного сбора в начале августа Артем травмировался в результате столкновения с вратарем своей команды Эраем Ишджаном.

Но о важности украинского форварда для команды говорит хотя бы то, что через день после операции его в больнице посетил главный тренер "Кайсериспора" Хикмет Караман, пожелав скорейшего выздоровления.



Артем Кравец перенес операцию / Фото: Timeturk

В нынешнем сезоне 30-летний форвард на поле не выходил. В прошлом розыгрыше чемпионата Турции на счету Кравца 23 поединка, в которых он забил пять голов и отдал одну голевую передачу.