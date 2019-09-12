Футболист сборной Украины перенес операцию и выбыл на неопределенный срок

54 Читати новину українською
Артем Кравец перенес операцию
Артем Кравец перенес операцию / ФК "Кайсериспор"

Нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец перенес операцию по удалению спинной грыжи.

Сейчас футболисту предстоит пройти восстановительный процесс, сроки которого на данный момент остаются неизвестными.

Читайте также: Коноплянка: Вел переговоры со многими клубами, обсуждали с Шевченко разные трансферы

Дело в том, что в межсезонье во время тренировочного сбора в начале августа Артем травмировался в результате столкновения с вратарем своей команды Эраем Ишджаном.

Но о важности украинского форварда для команды говорит хотя бы то, что через день после операции его в больнице посетил главный тренер "Кайсериспора" Хикмет Караман, пожелав скорейшего выздоровления.


Артем Кравец перенес операцию / Фото: Timeturk

В нынешнем сезоне 30-летний форвард на поле не выходил. В прошлом розыгрыше чемпионата Турции на счету Кравца 23 поединка, в которых он забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

blog_ava
Почему Гриб не пожал руку Зеленскому: объяснение освобожденного политзаключенного
12 сентября
1881
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Предотвращение травм: как правильно растягивать мышцы?
12 сентября 21:57 Предотвращение травм: как правильно растягивать мышцы?
46
В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы
11 сентября 13:22 В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы
490
Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
11 сентября 10:39 Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
Ігор Саджениця 348
Не было бы у тебя ствола, я бы тебе, – Алиев поскандалил с полицейскими: видео
12 сентября 15:11 Не было бы у тебя ствола, я бы тебе, – Алиев поскандалил с полицейскими: видео
358
Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год
12 сентября 12:34 Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год
Михайло Гема 132
Новости
Больше новостей
Залиште відгук