Футболист сборной Украины получал серьезные угрозы от клуба

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Иван Петряк
Иван Петряк / fradi.hu

Агент футболиста сборной Украины Ивана Петряка Иван Пироженко рассказал детали конфликта украинского футболиста с венгерским клубом "Ференцварош".

По словам агента, Петряк, который все еще принадлежит донецкому "Шахтеру", получал угрозы в свой адрес от гендиректора клуба Ороша Пала.

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Орош Пал рассказывает фанатам, не нам, оправдывая свое бездействие, угрожая Ивану и его беременной жене. В Ороша есть ребенок? Как он может себе позволить? Например, фаны пишут, угрожают, эту провокацию создал Орош Пал, сказав им, что Петряк хочет только денег, что он – предатель.

Это не тот случай. Иван сказал четыре дня назад, что хочет остаться, но решение относительно будущего должно быть уже принято. Я видел только слова и комментарии от одной стороны. Если фанаты хотят сделать выводы, они должны выслушать нас,
цитирует Пироженко csakfoci.hu.

Недавно стало известно, что Иван Петряк следующий сезон проведет в состоянии главного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ ВиДи". Агент футболиста заявил, что клуб не приложил усилий, чтобы выкупить игрока у "Шахтера".

В "Ференцварош" Петряк нынешний сезон проводил на правах аренды из "Шахтера". За это время хавбек успел стать одним из лидеров команды, проведя 28 матчей и забив 6 голов в чемпионате Венгрии.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Иван Петряк
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