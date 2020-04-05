Футболист сборной Украины попал теннисным мячом в бокал, жена – разбила: видео

Игорь Харатин, который в марте получил дебютный вызов в сборную Украины, доказал, что не зря претендует на место в составе главной команды. Футболист оттачивает свои навыки на карантине теннисным мячом.

Игорь, выступающий за венгерский "Ференцварош", опубликовал в инстаграме видео, как одним ударом ноги отправил мяч в бокал для вина.

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Воспитанник "Динамо" не ожидал, что попадет с первого раза, поэтому не смог скрыть удивления.

После футболиста попасть в бокал попыталась его девушка. Несколько попыток были напрасными, что изрядно раздражало ее.

После этого девушка бросила в Игоря теннисный мячик и попала в бокал, причем еще и разбила его.

Смотрите видео с Харатиным

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Сейчас Харатин находится в Будапеште (Венгрия). В этом сезоне 25-летний полузащитник сыграл 36 матчей за "Ференцварош".

В его активе один гол и две результативные передачи.

"Ференцварош" после 23 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.

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