Футболист сборной Украины претендует на звание лучшего игрока тура в Испании

Форвард "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля может стать лучшим игроком 38 тура испанской Сегунды.

На официальном сайте Ла Лиги продолжается голосование за MVP 38-го тура, а среди претендентов нашлось место нападающему "Альбасете" Роману Зозули.

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Спорт 24 писал, что Зозуля вышел в стартовом составе на матч 38-го тура против "Райо Махадаонда" и отыграл весь поединок.

На 5-й минуте украинец отдал результативный пас на Рея Маная и его команда вышла вперед. Через 6 минут Зозуля сделал счет 2:0. А на 30-й минуте украинец оформил дубль.

"Альбасете" борется за прямую путевку в Примеру, но пока отстает от проходного второго места на 3 очка. За 4 тура до финиша "заводной сыр" идет на третьей строчке в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

Проголосовать за Романа Зозулю можно по этой ссылке.

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