Футболист сборной Украины претендует на звание лучшего игрока тура в Испании

66 Читати новину українською
Роман Зозуля
Роман Зозуля / twitter.com/AlbaceteBPSAD

Форвард "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля может стать лучшим игроком 38 тура испанской Сегунды.

На официальном сайте Ла Лиги продолжается голосование за MVP 38-го тура, а среди претендентов нашлось место нападающему "Альбасете" Роману Зозули.

Читайте также: Украинский футболист подвел свою команду в матче чемпионата Испании

Спорт 24 писал, что Зозуля вышел в стартовом составе на матч 38-го тура против "Райо Махадаонда" и отыграл весь поединок.

На 5-й минуте украинец отдал результативный пас на Рея Маная и его команда вышла вперед. Через 6 минут Зозуля сделал счет 2:0. А на 30-й минуте украинец оформил дубль.

"Альбасете" борется за прямую путевку в Примеру, но пока отстает от проходного второго места на 3 очка. За 4 тура до финиша "заводной сыр" идет на третьей строчке в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

Проголосовать за Романа Зозулю можно по этой ссылке.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
сегодня
2772
Теги: Футбол Спорт Роман Зозуля
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
сегодня 15:06 На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
32
Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
сегодня 14:19 Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
42
"Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
сегодня 13:54 "Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
87
"Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
сегодня 12:31 "Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
84
Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
15 мая 22:20 Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
100
Новости
Больше новостей
Залиште відгук