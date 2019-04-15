Футболист сборной Украины признан лучшим в чемпионате Бельгии

"Генк" назвал лучшего игрока матча чемпионата Бельгии против "Брюгге" (3:1). Награда досталась украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому.

"Генк" в домашнем принципиальном матче победил ближайшего преследователя "Брюгге" и оторвался в турнирной таблице, а Руслан Малиновский реализовал пенальти.

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Этот гол стал 15-м для него в сезоне в 45 матчах. Он также отдал 13 голевых передач, всего на его счету 28 очков по системе "гол+пас" за "Генк" в сезоне.

Кроме этого, украинец попал в символическую сборную 4 тура верхней шестерки чемпионата Бельгии. Также среди игроков "Генка" в списке присутствует японский вингер Ито.

К слову, "Генк" находится на 1 позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 очко.

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