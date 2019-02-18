Футболист сборной Украины рассказал, почему отказал российскому клубу

Новоиспеченный нападающий "Александрии" Владислав Кулач рассказал, почему отказался переезжать в Россию и остался в Украине. В частности, во время трансферного окна Кулач перешел из "Ворсклы" в "Александрию".

Форвард сборной Украины признался, что хотел переехать в какую-нибудь европейскую лигу.

Читайте также: Геи какие-то другие люди, мое отношение к ним не очень, – Милевский

"Я просто хотел уехать из Украины, играть в Европе. Но что-то не получилось. Да, были хорошие варианты, но не сложилось", – сказал Кулач программе "Великий футбол".

Я не хотел в Россию, это буквально в последние дни, перед "Александрией", было предложение от "Енисея". Но по определенным причинам туда не поехал,

– отметил футболист.

Вместе с тем, Владислав подчеркнул, что переход в "Александрию" хорошее развитие событий для него. "У команды есть задание, вся команда хочет его выполнить и будет делать для этого все".

Отметим, что контракт Кулача принадлежит "Шахтеру". Цвета "Александрии" футболист защищает на правах аренды.

Зато в российский "Енисей" перешел другой игрок "Шахтера" Олег Данченко. Он недавно стал игроком красноярского клуба, выступающего в Премьер-лиге России. Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019. Ранее футболист играл в России на правах аренды за "Анжи".

Также в Россию переехал защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. Он стал игроком "Зенита" и неудачно дебютировал в Лиге Европы.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram