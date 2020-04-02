Футболист сборной Украины Соболь станет чемпионом Бельгии – лигу досрочно остановят
"Брюгге", в котором выступает игрок сборной Украины Эдуард Соболь, станет чемпионом Бельгии. Тамошний чемпионат планируют досрочно остановить и признать "Брюгге" чемпионом.
Проведение чемпионата Бельгии будет окончательно прекращено из-за пандемии коронавируса, сообщает HLN. Пока чемпионат приостановлен временно.
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Как информирует HLN, подобное мероприятие было рекомендовано руководством Высшей лиги страны. Следующий шаг – принять решение на генеральной ассамблее.
В случае одобрения решения, чемпионом Бельгии станет "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь.
За 29 туров "Брюгге" набрал 70 очков.
Право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получит "Гент". В его составе играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
"Гент" проигрывает "Брюгге" аж 15 очков.
"Кортрейк", в котором играют украинцы Евгений Макаренко и Андрей Бацула, займет 11-ю строчку.
Вместе с тем, HLN сообщает, что специальная рабочая группа определит, возможно ли завершение Кубка страны и первого дивизиона Бельгии.
В финале Кубка Бельгии "Брюгге" должен сыграть против "Антверпена".
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