Футболист сборной Украины вернулся к тренировкам после операции

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Артем Кравец
Артем Кравец / Фото из открытых источников

Нападающий турецкого "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец приступил к индивидуальным тренировкам.

Украинец в начале сентября перенес операцию по удалению спинной грыжи, сообщает Sabah.com.tr.

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Спорт 24 писал, что Кравец травмировался при столкновении с голкипером команды на тренировке перед стартом сезона. Когда состоится полноценное возвращение форварда на поле пока не известно.

В нынешнем сезоне из-за травмы 30-летний Кравец еще не играл. В прошлом сезоне украинец провел 27 матчей за "Кайсериспор", отметившись 8 голами и 1 результативной передачей.

"Кайсериспор" после 4-х сыгранных туров идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. В следующем матче 21 сентября команда Кравца встретится с "Денизлиспором".

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Теги: Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
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