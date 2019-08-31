Футболист сборной Украины впервые стал отцом: щемящее фото

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко впервые стал отцом.

Его жена Анна родила футболисту дочь, весом 3560 и ростом 55 см. Девочку назвали Марией.

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Не хватает слов, чтобы описать сейчас свои эмоции. Безгранично счастлив! Спасибо моей любимой жене – она подарила мне самую большую радость в жизни! – приводит слова счастливого отца официальный сайт "горняков".

Ранее у другого игрока национальной сборной Романа Яремчука родился сын. Роман впервые опубликовал фото с новорожденным в своем Instagram.