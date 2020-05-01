Футболист сборной Украины впервые стал отцом: трогательное фото

У защитника "Луго" и сборной Украины Василия Кравца родился ребенок.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Хочу поблагодарить Бога, что в это нелегкое для нашего мира время, он подарил нам здоровую и красивую девочку. Это лучший день в моей жизни, теперь я буду делать лучшие дни своей дочке. Теперь я папа и я благодарен жене за это. Любимая, я тебя люблю, эта ночь была нелегкой, но ты все выдержала и подарила нам красивую и здоровую девочку!

– написал счастливый папа.



Жена Василия Кравца до рождения ребенка / Фото: Instagram

Что известно о Василие Кравце?

Крвец– воспитанник "Карпат". Защитник покинул львовский клуб в 2017 году, перебравшись в "Луго". Тогда игроком интересовалось и "Динамо".

Зимой 2019 года украинец перешел в "Леганес". В январе текущего года Кравец вернулся в "Луго" на правах аренды. Украинец провел шесть матчей за клуб Сегунды, отметившись одной результативной передачей.

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