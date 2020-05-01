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Футболист сборной Украины впервые стал отцом: трогательное фото

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Василий Кравец
Василий Кравец / ФК "Луго"

У защитника "Луго" и сборной Украины Василия Кравца родился ребенок.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Хочу поблагодарить Бога, что в это нелегкое для нашего мира время, он подарил нам здоровую и красивую девочку. Это лучший день в моей жизни, теперь я буду делать лучшие дни своей дочке. Теперь я папа и я благодарен жене за это. Любимая, я тебя люблю, эта ночь была нелегкой, но ты все выдержала и подарила нам красивую и здоровую девочку!
– написал счастливый папа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу подякувати Богу, що в цей не легкий для нашого світу час, від подарував нам з @iarenka_3 здорову та красиву дівчинку!!! Це найкращий день в мому житті, тепер я буду робити найкращі дні свої доці!!! Тепер я тато і я дякую @iarenka_3 за те!!! Кохана я тебе кохаю, ця ніч була не легкою, але ти все витерпіла і подарувала нам красиву і здорову дівчинку! @iarenka_3 я тебе люблю️

Публикация от Kｒａｖｅｔｓ ⓥ. (@vasyan3)


Жена Василия Кравца до рождения ребенка / Фото: Instagram

Что известно о Василие Кравце?

  • Крвец– воспитанник "Карпат". Защитник покинул львовский клуб в 2017 году, перебравшись в "Луго". Тогда игроком интересовалось и "Динамо".
  • Зимой 2019 года  украинец перешел в "Леганес". В январе текущего года Кравец вернулся в "Луго" на правах аренды. Украинец провел шесть матчей за клуб Сегунды, отметившись одной результативной передачей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Василий Кравец Новости Спорта Спорт Футбол
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