Футболист сборной Украины все еще претендует на звание Golden Boy

Количество номинантов на премию Golden Boy-2019 сократилось до 60. Украинский вратарь Андрей Лунин продолжает участвовать в голосовании.

На этот момент у Лунина, который на правах аренды перешел из "Реала" в "Вальядолид", 1% голосов (33).

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Лидирует хавбек турецкого клуба "Трабзонспор" Абдюлькадир Омюр с 36% голосов (947). На втором месте футболист немецкого "Лейпцига" Итан Ампаду.

Топ-тройку пока замыкает Янн-Фите Арп, который летом перешел в мюнхенскую "Баварию".

В голосовании каждый месяц становится меньше на 20 футболистов, все голоса аннулируются каждый месяц 15-го числа. Проголосовать можно на сайте Tuttosport.

Что такое Golden Boy? Это ежегодная футбольная награда лучшему футболисту Европы до 21 года. Вручается лучшему молодому футболисту года в Европе. Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport и вручается с 2003 года. Первым обладателем стал Рафаэль ван дер Варт из футбольного клуба "Аякс".



Победителя определяют среди 40 молодых игроков в возрасте до 21 года, которые достигли успеха в течение года и играли в первом дивизионе любой из стран Европы. Последним победителем стал защитник Маттейс де Лигт. Украинские футболисты никогда не выигрывали награду.