Футболист сборной Украины забил пятый гол за турецкий клуб в сезоне – видео
Форвард "Кайсериспора" Артем Кравец отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора" (2:2).
Игрок сборной Украины сделал счет 1:2 в компенсированное к первому тайму время. Украинец воспользовался ошибкой вратаря и сыграл на добивание.
Смотрите также: В Турции перевернулся автобус с фанатами клуба, за который играет украинец Селезнев – фото
Кравец провел на поле весь матч. Для него этот гол стал 5-м в 12 матчах сезона.
Отметим, что сам поединок закончился со счетом 2:2. На 87-й минуте Педро Энрике сравнял счет в матче в поединке чемпионата Турции.
Видео гола Кравца
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Динамо" в историческом матче переиграло "Ворсклу": чудо-гол Буяльского и дебют VAR: видеосегодня , 18:55
-
Чемпионат мира по биатлону: мужскую эстафету ярко выиграла Франция, Украина только 12-ясегодня , 17:14
-
Чемпионат мира по биатлону: Пидгрушная выборола для Украины бронзу в эстафете, победила Норвегиясегодня , 13:55
Комментарии