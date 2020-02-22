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Футболист сборной Украины забил пятый гол за турецкий клуб в сезоне – видео

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Артем Кравец / ФК "Кайсериспор"

Форвард "Кайсериспора" Артем Кравец отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора" (2:2).

Игрок сборной Украины сделал счет 1:2 в компенсированное к первому тайму время. Украинец воспользовался ошибкой вратаря и сыграл на добивание.

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Кравец провел на поле весь матч. Для него этот гол стал 5-м в 12 матчах сезона.

Отметим, что сам поединок закончился со счетом 2:2. На 87-й минуте Педро Энрике сравнял счет в матче в поединке чемпионата Турции.

Видео гола Кравца

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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