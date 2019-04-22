Футболист сборной Украины заинтересовал топ-клуб из чемпионата Бельгии – все зависит от Шахтера

Венгерский клуб "Ференцварош " и "Шахтер" не могут прийти к согласию по переходу игрока сборной Украины Ивана Петряка.

"Шахтер" требует у "Ференцвароша" два миллиона евро за выкуп контракта Ивана Петряка. Об этом сообщили журналисты программы "Профутбол".

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Также Иваном интересуется бельгийский "Брюгге". На данный момент, венгерский клуб не может договориться с "горняками", но переговоры будут продолжаться, как утверждает источник.

В "Ференцвароше" очень заинтересованы в сделке, однако два миллиона – слишком большая сумма для них. Гранд же бельгийского футбола сможет позволить себе трансфер украинца.

В текущем сезоне Ивану удалось 6 раз поразить ворота соперника и отдать 11 результативных передач в 34 поединках за венгров.

Ранее Спорт 24 писал, что жена Ивана Петряка Юлия – в скором времени подарит своему мужу первенца. Фотографию, на которой у девушки виден животик "засветил" агент футболиста Иван Пироженко.

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