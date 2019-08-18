Футболист сборной Украины заявил, что хочет играть в Турции

Украинский форвард Евгений Селезнев выразил желание продолжить карьеру в чемпионате Турции. На данный момент Евгений находится без клуба.

Последним клубом футболиста была испанская "Малага", однако стороны решили не продолжать сотрудничество. Следовательно, Селезнев, который сейчас без клуба, заявил, что хочет вернуться в Турцию.

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Я хочу продолжить свою карьеру в турецкой Суперлиге. Я люблю турецких людей, они очень искренние,

– сказал Селезнев.

В Турции футболист сборной Украины уже выступал. Евгений защищал цвета "Карабюкспора" и клуба "Акхисар Беледиеспор".

В прошлом сезоне за "Малагу" во второй лиге Испании (Сегунде) Селезнев сыграл только 12 матчей. Евгений не забил ни одного гола.

По информации СМИ, сам Селезнев вроде бы не захотел оставаться в "Малаге", потому что не получал игровой практики в испанском клубе. К тому же у него есть более привлекательные в финансовом плане предложения.

Сейчас украинского игрока связывают с турецкими клубами.