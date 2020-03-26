Футболист "Шахтера" Коваленко может пополнить состав "Ромы"

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко заинтересовал в своих услугах тренерский штаб итальянцев, который возглавляет экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Об этом сообщает авторитетная La Gazzetta dello Sport. Переход украинца будет зависеть от того, останется ли в итальянской "Роме" Генрих Мхитарян.

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Сам Генрих сейчас ничего не отвечает относительно своего будущего.

Сейчас я ничего не могу сказать, потому что сезон остановлен, мы не знаем, когда снова начнем играть и что будет летом,

– сказал Мхитарян The Times.

Контракт Коваленко с "Шахтером" истекает в июне. В римском клубе его видят как удачное дополнение к Пеллегрини в центре поля, если Пасторе все же покинет команду. К тому же, Коваленко хорошо знает стиль работы Паулу Фонсеки.

Добавим, что португальский наставник интересуется также другими игроками донецкого клуба. "Рома" хочет приобрести молодого игрока дончан Маркоса Антонио. Итальянцы попытаются переманить 19-летнего бразильца уже летом. Бразилец – приоритетная цель "римлян" на позицию центрального полузащитника.

На радаре "Ромы" также защитник "Шахтера" Исмаили, которого СМИ сватают в Италию последний год.

Итальянский клуб всерьез заинтересован в приобретении молодого талантливого игрока донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека уже обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть возможность летнего трансфера Мудрика.

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