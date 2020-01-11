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Футболист "Шахтера" покидает иностранный клуб

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Данило Игнатенко / nemzeti.net

Украинский футболист Данило Игнатенко, который на правах аренды играет за венгерский "Ференцварош", покинет клуб. Об этом заявил спортивный директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал.

Права на футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру". Аренда в венгерский клуб рассчитана до конца сезона.

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Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе,
– цитирует Хайнала m4sport.hu.

Игнатенко не отправился на сбор вместе с венгерской командой. В "Ференцвароше" рассматривают вариант расставания с игроком и считают, что проблем с этим не возникнет.

В этом сезоне 22-летний Игнатенко в чемпионате Венгрии провел 13 матчей, забил 1 гол. На групповом этапе Лиги Европы украинец сыграл 4 матча.

Отметим, что за "Ференцварош" также выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. Возглавляет команду украинский тренер Сергей Ребров.

После 15 туров чемпионата Венгрии "Ференцварош" занимает первое место.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Трансферы Шахтер Футбол
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