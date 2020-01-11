Футболист "Шахтера" покидает иностранный клуб
Украинский футболист Данило Игнатенко, который на правах аренды играет за венгерский "Ференцварош", покинет клуб. Об этом заявил спортивный директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал.
Права на футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру". Аренда в венгерский клуб рассчитана до конца сезона.
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Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе,
– цитирует Хайнала m4sport.hu.
Игнатенко не отправился на сбор вместе с венгерской командой. В "Ференцвароше" рассматривают вариант расставания с игроком и считают, что проблем с этим не возникнет.
В этом сезоне 22-летний Игнатенко в чемпионате Венгрии провел 13 матчей, забил 1 гол. На групповом этапе Лиги Европы украинец сыграл 4 матча.
Отметим, что за "Ференцварош" также выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. Возглавляет команду украинский тренер Сергей Ребров.
После 15 туров чемпионата Венгрии "Ференцварош" занимает первое место.
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