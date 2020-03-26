Футболист "Шахтера" Тайсон помог родному городу в борьбе с коронавирусом
Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Тайсон находится на карантине, как и все футболисты из-за пандемии коронавируса. Футболист решил помочь бедному району родного города доставкой еды и средств гигиены.
Все футбольные чемпионаты временно остановлены из-за пандемии коронавируса, а футболисты находятся на самоизоляции. Лидер "Шахтера" Тайсон нашел отличный выход, чтобы помочь людям в родном городе. Футболист находится на карантине, как и все игроки.
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Бразилец решил поддержать своих земляков и организовал доставку еды в бедный район города Пелотас, в котором он сам вырос. Тайсон пытается помочь бразильцам справиться с пандемией коронавируса.
В этой акции сегодня мы сделали минимум, чтобы помочь принести продукты, средства гигиены и информацию. Я молюсь за всех, чтобы у нас вскоре были лучшие дни. Даже находясь далеко, мы продолжаем помогать тем, кто нуждается,
– прокомментировал футболист.
Члены клуба "Прогресс", где игрок начинал свою карьеру, доставили пожертвования по району Навегантеса. Тайсон сейчас не имеет возможности посетить его лично из-за карантина.
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ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
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