Футболист "Шахтера" Тайсон помог родному городу в борьбе с коронавирусом

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Тайсон находится на карантине, как и все футболисты из-за пандемии коронавируса. Футболист решил помочь бедному району родного города доставкой еды и средств гигиены.

Все футбольные чемпионаты временно остановлены из-за пандемии коронавируса, а футболисты находятся на самоизоляции. Лидер "Шахтера" Тайсон нашел отличный выход, чтобы помочь людям в родном городе. Футболист находится на карантине, как и все игроки.

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Бразилец решил поддержать своих земляков и организовал доставку еды в бедный район города Пелотас, в котором он сам вырос. Тайсон пытается помочь бразильцам справиться с пандемией коронавируса.

В этой акции сегодня мы сделали минимум, чтобы помочь принести продукты, средства гигиены и информацию. Я молюсь за всех, чтобы у нас вскоре были лучшие дни. Даже находясь далеко, мы продолжаем помогать тем, кто нуждается,

– прокомментировал футболист.

Члены клуба "Прогресс", где игрок начинал свою карьеру, доставили пожертвования по району Навегантеса. Тайсон сейчас не имеет возможности посетить его лично из-за карантина.

Para amenizar os efeitos da quarentena provocada pelo coronavírus, Taison doa alimentos para comunidade carente no RS: "Trabalhando por eles" https://t.co/Ww03OEZXbh pic.twitter.com/neOWlw2XI8 — globoesportecom (de ) (@globoesportecom) March 25, 2020

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ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.



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