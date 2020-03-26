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Футболист "Шахтера" Тайсон помог родному городу в борьбе с коронавирусом

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Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Тайсон находится на карантине, как и все футболисты из-за пандемии коронавируса. Футболист решил помочь бедному району родного города доставкой еды и средств гигиены.

Все футбольные чемпионаты временно остановлены из-за пандемии коронавируса, а футболисты находятся на самоизоляции. Лидер "Шахтера" Тайсон нашел отличный выход, чтобы помочь людям в родном городе. Футболист находится на карантине, как и все игроки.

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Бразилец решил поддержать своих земляков и организовал доставку еды в бедный район города Пелотас, в котором он сам вырос. Тайсон пытается помочь бразильцам справиться с пандемией коронавируса.

В этой акции сегодня мы сделали минимум, чтобы помочь принести продукты, средства гигиены и информацию. Я молюсь за всех, чтобы у нас вскоре были лучшие дни. Даже находясь далеко, мы продолжаем помогать тем, кто нуждается,
– прокомментировал футболист.

Члены клуба "Прогресс", где игрок начинал свою карьеру, доставили пожертвования по району Навегантеса. Тайсон сейчас не имеет возможности посетить его лично из-за карантина.

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Шахтер Новости Спорта Футбол Спорт
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