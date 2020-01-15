Футболист "Шахтера" вернулся из России и будет играть за "Мариуполь"

"Мариуполь" объявил об аренде защитника донецкого "Шахтера" Даниила Сагуткина. Соглашения рассчитано до конца 2020 года.

Летом защитник на правах аренды перебрался в "Енисей" из второго российского дивизиона. Его контракт с россиянами был рассчитан до конца сезона.

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В российском чемпионате 23-летний украинец выходил на поле только 2 раза. "Енисей" после 25 туров занимает только 17-ю строчку.

Сагуткин имеет опыт выступлений в чемпионате Украины в составе киевского "Арсенала". В УПЛ Даниил сыграл 12 матчей.

Ранее "Мариуполь" объявил об аренде полузащитника "Шахтера" Артема Дудика.

Всего за "Мариуполь" выступает 12 футболистов "Шахтера".