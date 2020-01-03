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Футболист "Шахтера" вошел в число самых дорогих ветеранов футбола

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Андрей Пятов / ФК "Шахтер"

Вратарь национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет.

Популярный портал Transfermarkt на данный момент оценивает нашего вратаря в 2,5 миллиона евро, сообщает Zbirna.com.

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Среди футболистов, которым уже исполнилось 35 лет, дороже Пятова есть только семь исполнителей, а из вратарей данной возрастной категории он уступает только своему словенском коллеге из "Интера" Самиру Ханданович.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира, которые родились до 1985 года:

1. Тьагу Силва (защитник ПСЖ, 22.09.1984 г. н. Э.) – 6 млн евро;
2. Самир Ханданович (голкипер "Интера", 14.07.1984 г. н. Э.) – 6 млн евро;
3. Джорджо Кьеллини (защитник "Ювентуса", 14.08.1984 г. н. Э.) – 5 млн евро;
4. Андрес Иньеста (полузащитник "Виссел Кобе", 11.05.1984 г. н. Э.) – 4 млн евро;
5. Сантьяго Касорла (полузащитник "Вильярреала", 13.12.1984 г. н. Э.) – 4 млн евро;
6. Франк Рибери (пивзахсник "Фиорентины", 07.04.1983 г. н. Э.) – 4 млн евро;
7. Златан Ибрагимович (нападающий "Милана", 03.10.1981 г. н. Э.) – 3,5 млн евро;
8. Марселиньо (полузащитник "Лудогорца", 24.08.1984 г. н. Э.) – 2,5 млн евро;
9. Андрей Пятов (голкипер "Шахтера", 28.06.1984 г. н. Э.) – 2,5 млн евро;
10. Карлос Санчес (полузащитник "Сантоса", 02.12.1984 г. н. Э.) – 2,5 млн евро.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Шахтер
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