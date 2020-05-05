Футболист "Шальке", который считался погибшим, обнаружен живым

Бывший защитник немецкого клуба "Шальке" Хианник Камба считался погибшим с 2016 года. Однако футболист недавно был обнаружен живым.

Как сообщает Bild, официально смерть Хианніика была зафиксирована в 2016 году. Считалось, что футболист разбился в автокатастрофе.

Кстати Бундеслига первой возобновляет футбольный сезон

Теперь выяснилось, что это неправда. Сейчас 33-летний Камба проживает с семьей в немецком регионе Рур.

Предполагается, что игрок инсценировал собственную смерть ради страховых выплат. Немецкая прокуратура уже проводит расследование в отношении супруги защитника.

Ее обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

Что известно о Камбе?

Воспитанник "Шальке", выступал за молодежную команду гельзенкирхенцев. С 2008 по 2015 год Хианник играл за клубы в низших дивизионах Германии.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.