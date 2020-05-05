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Футболист "Шальке", который считался погибшим, обнаружен живым

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Хианник Камба
Хианник Камба / WAZ FotoPool

Бывший защитник немецкого клуба "Шальке" Хианник Камба считался погибшим с 2016 года. Однако футболист недавно был обнаружен живым.

Как сообщает Bild, официально смерть Хианніика была зафиксирована в 2016 году. Считалось, что футболист разбился в автокатастрофе.

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Теперь выяснилось, что это неправда. Сейчас 33-летний Камба проживает с семьей в немецком регионе Рур.

Предполагается, что игрок инсценировал собственную смерть ради страховых выплат. Немецкая прокуратура уже проводит расследование в отношении супруги защитника.

Ее обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

Что известно о Камбе?
Воспитанник "Шальке", выступал за молодежную команду гельзенкирхенцев. С 2008 по 2015 год Хианник играл за клубы в низших дивизионах Германии.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Шальке Спорт Футбол
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