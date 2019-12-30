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Футболист столкнулся с партнером и заработал огромную гематому на лице: фото

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Столкновение Беннетта и Хойлетта / twitter.com/theusatimenews

Защитник "Кардиффа" Джо Беннетт получил неприятное повреждение во время матча Чемпионшипа (вторая по значимости лига Англии). Клуб из Уэльса встречался "Шеффилд Уэнсдей".

В борьбе за верховой мяч футболист ударился в партнера по команде Дэвида Хойлетта и заработал жуткую гематому.

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Одноклубник смог вернуться в игру и отбегал матч до конца. Зато Беннетта забрали на носилках. Позже он опубликовал в твиттере фото после матча.

Хойлетт, твоя голова сделана из бетона. Вообще все в норме, перелома нет. Отличный результат от ребят,
– написал футболист валлийского клуба.

"Кардифф" выиграл матч со счетом 2:1. Клуб занимает 10-ю строчку Чемпионшипа.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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