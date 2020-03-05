Футболист "Тоттенхэма" подрался с болельщиком на трибуне после матча

После неудачного матча 1/8 финала Кубка Англии против "Норвича", защитник английского "Тоттенхэма" Эрик Дайер полез на трибуны, чтобы разобраться с фанатом.

Как сообщает английское издание The Guardian, игрок после проигрыша в кубковом матче перелез ограду и отправился выяснять отношения с болельщиком.

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Причиной этой ситуации стала обида его младшего брата. Стюардам удалось вовремя сдержать футболиста и вывести его в подтрибунное помещение. Теперь игрока ждет дисквалификация, срок которой на данный момент неизвестен.

Момент после матча смотрите видео:

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что не знает, как об этих обидах узнал Эрик, и добавил, что профессионалам не позволено себя так вести, но на его месте так поступил бы каждый.

Добавим, что именно этот болельщик ранее уже оскорблял другого игрока "шпор" Фернандеса после нереализованного им пенальти.

Команда Жозе Моуринью в кубковом матче потерпела досадное поражение в серии пенальти от "Норвича" – 1:1 (пенальти – 3:4).