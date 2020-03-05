24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Футболист "Тоттенхэма" подрался с болельщиком на трибуне после матча

- Читати новину українською

После неудачного матча 1/8 финала Кубка Англии против "Норвича", защитник английского "Тоттенхэма" Эрик Дайер полез на трибуны, чтобы разобраться с фанатом.

Как сообщает английское издание The Guardian, игрок после проигрыша в кубковом матче перелез ограду и отправился выяснять отношения с болельщиком.

Читайте также: Тайное возвращение Ярмоленко: украинец провел секретный матч против "Тоттенхэма"

Причиной этой ситуации стала обида его младшего брата. Стюардам удалось вовремя сдержать футболиста и вывести его в подтрибунное помещение. Теперь игрока ждет дисквалификация, срок которой на данный момент неизвестен.

Момент после матча смотрите видео:

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что не знает, как об этих обидах узнал Эрик, и добавил, что профессионалам не позволено себя так вести, но на его месте так поступил бы каждый.

Добавим, что именно этот болельщик ранее уже оскорблял другого игрока "шпор" Фернандеса после нереализованного им пенальти.

Команда Жозе Моуринью в кубковом матче потерпела досадное поражение в серии пенальти от "Норвича" – 1:1 (пенальти – 3:4).

Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Спорт Жозе Моуринью Тоттенхем Новости Спорта Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 14:25 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 10:03 Грубые ошибки арбитров, после которых пострадали "Ворскла" и "Карпаты" за выдуманные фолы: видео
Ігор Саджениця
сегодня 07:11 Лучшая симуляция года: как футболист "Мариуполя" споткнулся в воздухе – видео
Юрій Семенюк
4 марта 21:26 "Александрия" с неприличным счетом разгромила "Карпаты" во Львове: видео
Михайло Гема
4 марта 18:58 "Заря" победила "Львов" и вернулась на второе место, луганчане дважды не реализовали пенальти
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук