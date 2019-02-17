Футболист украинской команды был вынужден убегать от фанатов со стадиона: видео

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Фанаты "Металлурга" на матче против "Мотора"
Фанаты "Металлурга" на матче против "Мотора" / URAGAN' 1984

Украинские футбольные дерби иногда бывают довольно жестокие. И речь не только об ожесточенной игре на поле. Порой футболисты получают на орехи от фанатов.

В воскресенье, 17 февраля, в рамках "Кубка единства" в Днепре на поле сошлись две запорожские команды – "Мотор" и "Металлург". Болельщики последней имеют определенные "претензии" к руководству "Мотора". По данным сообщества футбольных болельщиков Troublemakers & Ultras Action, сын владельца клуба "Мотор" имеет непосредственное отношение к исчезновению бывшей команды "Металлург". Поэтому запорожское дерби обещало быть жарким, учитывая, что на матч пришло немало фанатов "Металлурга".

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Так и произошло. На 86-й минуте с поля был удален игрок "Металлурга" Александр Матвеев. Это вызвало возмущение болельщиков. Один из игроков "Мотора" необдуманно резко высказался в сторону фанатов, после чего ему пришлось бежать за пределы стадиона, где фанаты его поймали и пожелали получить извинения. Все движение переместилось на проезжую часть за пределами стадиона, но обошлось без особой жестокости.

Видео стычки фанатов и футболиста во время матча

Сам матч закончился победой "Мотора" 2:1.

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Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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