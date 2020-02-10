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Футболист в 2012 году пообещал выиграть "Оскар" – он его получил за милый фильм о дочери

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Мэттью Черри с наградой "Оскар" / twitter.com/MatthewACherry

Бывший игрок в американский футбол Мэттью Черри стал обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" за картину "Love Hair". При этом то, что он выиграет награду, сам режиссер пообещал себе еще в 2012 году.

Мэттью Черри начал карьеру в американском футболе в 2004 году. Однако не добившись значительных успехов, в 2007 году он закончил карьеру игрока, чтобы сосредоточиться на режиссуре. Сначала он снимал музыкальные клипы, а в 2012-м выпустил первый фильм – The Last Fall.

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Именно тогда, в 2012 году, он пообещал себе, что получит "Оскар".

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В 2016 году Черри уже точно планировал, что его история об отце, который пытается сделать прическу дочке, будет бороться за "Оскар".

Черри написал сценарий Hair Love. Он также работал над продюсированием и помогал режиссеру мультфильма. Деньги на фильм собрали благодаря краудфандинговой платформе.

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Премьера Hair Love ("Любовь к волосам") состоялась 14 августа 2019 года. В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе он получил "Оскар" за "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Смотрите видео оскароносного анимационного фильма Love Hair:

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Семья Родители и дети LifeStyle Оскар 2020 Оскар
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