Футболист "Валенсии" Гарай заразился коронавирусом: фото
Футболист испанского футбольного клуба "Валенсия" Эсекиэль Гарай заразился коронавирусом. Об этом футболист сообщил в социальных сетях.
Оборонець "Валенсії" розповів, що перебуває в ізоляції і почувається добре.
До теми Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Зрозуміло, що я погано почав 2020 рік. Я здав позитивний тест на коронавірус, але відчуваю себе дуже добре. Тепер залишається тільки звернути увагу на рекомендації органів охорони здоров'я. На цей момент я ізольований,
– написав Гарай.
Чемпіонат Іспанії тимчасового призупинений, тому Гарай не пропустить найближчі матчі валенсійського клубу.
Що відомо про Гарая?33-річний аргентинець виступав за мадридський "Реал", португальську "Бенфіку" та російський "Зеніт".
Гарай став другим в іспанському футболі, хто заразився на коронавірус. Раніше ЗМІ повідомили, що генеральний директор "Леганесу" Мартін Ортега заразився коронавірусом. Тренувальний процес у клубі призупинений.
Загалом випадки зараження коронавірусом підтверджено у футбольних чемпіонатах Англії, Італії, Німеччини та Франції.
Які зіркові футболісти заражені?
- Даніеле Ругані ("Ювентус");
- Каллум Хадсон-Одоі ("Челсі");
- Маноло Габбьядіні ("Сампдорія");
- Патрік Кутроне ("Фіорентина");
- Тренер "Арсеналу" Мікель Артета.
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 канал
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.
Выбор редакции
-
Новый формат завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса – заявление УЕФАсегодня , 13:01
-
Итоги биатлонного сезона: историческое серебро Украины и драматическая развязка в Контиолахтисегодня , 10:00
-
Евро-2020 перенесут, УПЛ пойдет на карантин и другие новости спорта 14 мартасегодня , 07:20