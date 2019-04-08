Футболист, выступавший за так называемую "сборную ЛНР", сыграл за сборную Украины

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Святослав Марканич
Святослав Марканич / Фото из открытых источников

35-летний Святослав Марканич принял участие в товарищеском матче сборной Украины по мини-футболу против Швейцарии (10:2).

В 2015 году Марканич был замечен в составе сборной так называемой ЛНР в товарищеском матче против сборной Абхазии (0:1), пишет Tribuna.com.ua.

Смотрите видеообзор матча: Сборная Украины поиздевалась над Швейцарией в товарищеском матче: эффектное видео

Сейчас Святослав Марканич выступает за мини-футбольный клуб "Факторум". Клуб "Факторум" в прошлом году стал чемпионом Украины по мини-футболу.

Ранее футболист защищал цвета "Зари" и алчевской "Стали". Играл также за любительские команды "Горняк", "Заря" и "Буча".

Что такое мини-футбол?Это игра на открытом стадионе с синтетическим покрытием размером 30х50 м. Команды играют в формате 5х5 + вратари. В некоторых странах отдают предпочтение и формату с восемью игроками на поле.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
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