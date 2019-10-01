Футболист, выживший в авиакатастрофе клуба "Шапекоэнсе", забил победный гол: видео

В авиакатастрофе футбольного клуба "Шапекоэнсе" выжили лишь трое игроков команды. Один из них – Алан Рушел продолжил заниматься футболом. И именно его гол стал победным.

Алан Рушел сейчас выступает за команду "Гояс" в чемпионате Бразилии. 30 сентября его команда играла против "Крузейро" матч чемпионата. И именно единственный точный удар Алана Рушела принес победу "Гоясу".

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Видео гола Алана Рушела

Gol da vitória, gol da história VERDE sendo escrita por guerreiros como você Alan Ruschel



Somos um só!

Somos Goiás



SPORTV pic.twitter.com/3WaQ4H2GSh — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 1, 2019

Авиакатастрофа футбольного клуба "Шапекоэнсе"29 ноября 2016 года самолет, перевозивший команду на матч против клуба "Атлетико Насьйональ", на борту которого был 81 человек, потерпел крушение на территории Колумбии. Авиационные власти сообщили, что около 10 часов вечера по местному времени с самолета поступило сообщение о неисправности электрооборудования. Всего из 81-го человека на борту (68 пассажиров и 9 членов экипажа), среди которых футболисты, тренерский штаб, футбольные функционеры и экипаж, выжили семеро человек – четверо футболистов, двое членов экипажа и журналист Рафаэль Энзел. Однако обнаруженный живым вратарь "Шапекоэнсе" Маркос Даниил позже скончался в больнице. Среди выживших был и Алан Рушел. А также Жаксон Фолманн и Элиу Нету.



29 ноября колумбийский "Атлетико Насьйональ" – соперник "Шапекоэнсе" по финалу Южноамериканского кубка – отказался от трофея. Команды должны были разыграть титул в двухматчевом противостоянии. Позже действующий обладатель трофея колумбийский клуб "Санта-Фе" передал его бразильской команде.



3 декабря в Бразилии прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе футболистами клуба "Шапекоэнсе". Церемония состоялась при участии президента страны Мишела Темера на домашнем стадионе команды в городке Шапеко.