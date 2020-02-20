24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Футболист забил невероятный гол "пятой точкой": эффектное видео

- Читати новину українською
Форвард Калеб Доктер забил удивительный гол / bazonline.ch

Забавный гол был забит в чемпионате высшего дивизиона спортивной ассоциации средних школ США между командами "Айовы" и "Миссури".

После подачи с углового нападающий "Айовы" Калеб Доктер выпрыгнул и удивительным образом перевел мяч в ворота.

Читайте также: Футболиста, который укусил соперника за пенис, дисквалифицировали на пять лет

Момент курьезного гола смотрите видео:

Зрителям, которые были на трибунах удалось заснять этот забавный гол. Громкое заявление сделал журналист Трэвис Чинн, который находился на матче и заявил: "Этот гол можно рассматривать как претендента на неофициальное звание "Гол года". Это невероятно".


Комментарий журналиста Трэвиса Чинна

Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:15 Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок
Юрій Семенюк
сегодня 08:05 "Аталанта" украинца Малиновского разгромила "Валенсию" в 1/8 финала Лиги чемпионов: видео
Ігор Саджениця
сегодня 07:30 "Тоттенхэм" сенсационно проиграл "Лейпцигу" в 1/8 финала Лиги чемпионов: видео
Михайло Гема
19 февраля 21:35 Как выглядят болиды команд Формулы-1 на сезон 2020: фото
Ігор Саджениця
19 февраля 19:02 Рой Кин жестокого оборвал карьеру Холланда – трагическая история отца юной звезды "Боруссии"
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук