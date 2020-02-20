Футболист забил невероятный гол "пятой точкой": эффектное видео

Забавный гол был забит в чемпионате высшего дивизиона спортивной ассоциации средних школ США между командами "Айовы" и "Миссури".

После подачи с углового нападающий "Айовы" Калеб Доктер выпрыгнул и удивительным образом перевел мяч в ворота.

Читайте также: Футболиста, который укусил соперника за пенис, дисквалифицировали на пять лет

Момент курьезного гола смотрите видео:

Зрителям, которые были на трибунах удалось заснять этот забавный гол. Громкое заявление сделал журналист Трэвис Чинн, который находился на матче и заявил: "Этот гол можно рассматривать как претендента на неофициальное звание "Гол года". Это невероятно".



Комментарий журналиста Трэвиса Чинна