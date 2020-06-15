Футболиста "Динамо" Цитаишвили номинировали на премию Golden Boy 2020
Издание Tuttosport представило список из ста претендентов на премию Golden Boy 2020. В этом году за награду снова поборется украинский футболист.
Цитаишвили единственный украинский номинант
Среди номинантов из украинских футболистов – хавбек киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили. Об этом сообщает Tuttosport.
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Также в списке есть еще один представитель чемпионата Украины. На награду претендует бразильский полузащитник "Шахтера" Тете.
Среди именитых футболистов на премию претендуют:
- Эрлинг Голанд ("Боруссия" Д)
- Каллум Хадсон-Одои ("Челси")
- Альфонсо Дэвис ("Бавария")
- Ансуи Фати ("Барселона")
- Фил Фоден ("Манчестер Сити")
Проголосовать можно на сайте Tuttosport.