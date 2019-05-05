Футболиста "Арсенал-Киев" забрала "скорая" с матча во Львове

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Артур Авагимян
Артур Авагимян / facebook.com/arsenal1925kyiv

В матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу между "Карпатами" и "Арсеналом-Киев" футболист гостей получил досадную травму.

Полузащитник "канониров" Артур Авагимян получил повреждение в середине первого тайма и не смог продолжить игру.

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Сразу после того, как он покинул поле, его забрала карета скорой помощи.

По информации Спорт24, у Авагимяна обнаружили перелом ноги. Следовательно, сезон для футболиста киевского клуба завершен.

В этом сезоне Артур Авагимян сыграл за "канониров" в двух матчах чемпионата Украины, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Теги: Новости Спорта ФК Арсенал-Киев Спорт Футбол
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