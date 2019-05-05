Футболиста "Арсенал-Киев" забрала "скорая" с матча во Львове
В матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу между "Карпатами" и "Арсеналом-Киев" футболист гостей получил досадную травму.
Полузащитник "канониров" Артур Авагимян получил повреждение в середине первого тайма и не смог продолжить игру.
Читайте также: "Олимпик" в большинстве не смог дожать "Ворсклу": видео
Сразу после того, как он покинул поле, его забрала карета скорой помощи.
По информации Спорт24, у Авагимяна обнаружили перелом ноги. Следовательно, сезон для футболиста киевского клуба завершен.
В этом сезоне Артур Авагимян сыграл за "канониров" в двух матчах чемпионата Украины, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии